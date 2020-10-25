تعرّف على إجراءات حملة «معًا محترزون» لدخول المسجد الحرام لأداء العمرة والصلوات المفروضة

منها ارتداء الكمامة..
شددت رئاسة شؤون الحرمين على ضرورة الالتزام بإجراءات حملة «معًا محترزون» لدخول المسجد الحرام، لأداء العمرة والصلوات المفروضة.
ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين على «تويتر»، مقطع فيديو يوضح الإجراءات الوقائية اللزمة لدخول المسجد الحرام لأداء الصلاة.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين الالتزام بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كما أكدت شؤون الحرمين، الالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة، وإحضار المصحف الخاص بك أو القراءة من الجوال.
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