بالصور.. تضرر 5 منازل و3 مركبات وإصابة فرد واحد من جراء اعتراض طائرة حوثية مفخخة بسراة عبيدة

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، سقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة، من جراء اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وإصابة أحد المدنيين.

وفي التفاصيل، قالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: «صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد؛ بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه المملكة».

ولفت المتحدث إلى أنه نتيجة ذلك أصيب أحد المدنيين إصابة طفيفة، وتضرَّرت 5 منازل و3 مركبات مدنية، منوهًا بأنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.