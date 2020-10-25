بالفيديو.. متحدثة التعليم: الاختبارات ستكون «عن بُعد».. ويمكن أداؤها حضوريًّا في هذه الحالة

سيتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة
أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الأصل في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل هو إجراؤها عن بُعد.
وأضافت الشهري، في حديث لها عبر قناة «الإخبارية»، أنه يُمكن للمدارس التي ترغب في أداء الاختبارات حضوريًّا، الحصول على موافقة مدير التعليم وولي الأمر، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.
وأوضحت أنه سيتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤٠ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و(١٠) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفقًا للجدول المعد لذلك من الوزارة.
وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع تأكيد استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدثة التعليم: الاختبارات ستكون «عن بُعد».. ويمكن أداؤها حضوريًّا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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