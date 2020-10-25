افتتاح كوبري نورية مكة

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس، جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك بعد أن قامت الأمانة بترحيل العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالجسر، إضافةً إلى وجود عدد من المباني والعقارات داخل الحد التصميمي بعدد 14 عقاراً.

ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 92 مليون ريال، إلى تحرير الطريق السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من الإشارات المرورية وإلغاء التقاطعات عليه.