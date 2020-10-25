دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس، جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك بعد أن قامت الأمانة بترحيل العديد من المرافق والخدمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالجسر، إضافةً إلى وجود عدد من المباني والعقارات داخل الحد التصميمي بعدد 14 عقاراً.
ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 92 مليون ريال، إلى تحرير الطريق السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من الإشارات المرورية وإلغاء التقاطعات عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح كوبري نورية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.