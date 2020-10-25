وفي محافظة لحج اليمنية أيضا، قام المركز بتوزيع 5,500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5,500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
خدمات طبية
واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الأجهزة التشخيصية خلال المدة من 9/24 حتى 2020/10/23م في جهاز الأشعة المقطعية من الذكور 133 ومن الإناث 82، بإجمالي 215 مريضًا، وجهاز الأشعة التلفزيونية من الذكور 755 ومن الإناث 955 بإجمالي 1,710 مرضى، وجهاز الإيكو الذكور 104 والإناث 55 بإجمالي 159، وبهذا يكون إجمالي المستفيدين من خدمات هذه الأجهزة 2,084 مريضًا.
230 مشروعا صحيا
تأتي جهود المركز في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنها دعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان الأخرى.
يذكر أن المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 230 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 13
ألف كرتون تمور سعودية للأسر النازحة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.