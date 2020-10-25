13 ألف كرتون تمور سعودية للأسر النازحة في اليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع نحو 13 ألف كرتون تمور، منها 7,500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريات القاهرة والريف وصالة بمحافظة تعز، استفاد منها 7,500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، حيث بلغت 512 مشروعا.

وفي محافظة لحج اليمنية أيضا، قام المركز بتوزيع 5,500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5,500 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.

خدمات طبية

واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الأجهزة التشخيصية خلال المدة من 9/24 حتى 2020/10/23م في جهاز الأشعة المقطعية من الذكور 133 ومن الإناث 82، بإجمالي 215 مريضًا، وجهاز الأشعة التلفزيونية من الذكور 755 ومن الإناث 955 بإجمالي 1,710 مرضى، وجهاز الإيكو الذكور 104 والإناث 55 بإجمالي 159، وبهذا يكون إجمالي المستفيدين من خدمات هذه الأجهزة 2,084 مريضًا.

Advertisements

230 مشروعا صحيا

تأتي جهود المركز في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنها دعم الجانب الصحي باليمن ومختلف البلدان الأخرى.

يذكر أن المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 230 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.