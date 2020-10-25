السعودية اليوم / تعليم صبيا يفتح باب الترشُّح للعمل في الإشراف التربوي



صبيا 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

فتحت إدارة التعليم صبيا باب الترشُّح للعمل في مجال الإشراف التربوي في عدد من التخصصات وفقاً للتشكيلات الإشرافية المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

ودعت الإدارة الراغبين في الترشح، التقيد بضوابط الترشيح المعتمدة والجدول الزمني لفترة الترشح وتسليم ملف الترشح لمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة مع ملاحظة أنّ أي ملف غير مكتمل سيستبعد صاحبه من الترشيح، علماً أنّ آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين لمكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي, أنّ جميع مكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة تسلمت آلية وضوابط الترشيحات ، وذلك من أجل سد احتياج الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها من المشرفين والمشرفات في جميع التخصصات، وإتاحة المجال للراغبين من المتميزين من أصحاب المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات ممن هم على رتبة معلم متقدم للالتحاق بالعمل الإشرافي في عدد من التخصصات المختلفة ودعوتهم لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وتطبيق ضوابط العمل الإشرافي عليهم وتكوين قاعدة بيانات بمن تنطبق عليه الضوابط ليكونوا جاهزين للعمل في مجال الإشراف التربوي.

وبين الدكتور خرمي أنه جرى إتاحة (99) مقعداً إشرافيا من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، منها (25) مقعدا للبنين ، أحد عشر منها في تخصصات المواد، وأربعة عشر في تخصصات المجال الإشرافي، و (74) مقعدا للبنات، منها (24) في تخصصات المواد، و (50) في تخصص المجال الإشرافي، موزعة على مكاتب التعليم والإدارة وتكون الأولوية في عملية التسكين فيه لمن انطبقت عليه الضوابط من المعلمين المتقدمين ومن ثم المعلمين الممارسين.

// انتهى //

23:23ت م

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