شكرا لقرائتكم خبر 2700 معدة للتعامل مع آثار الأمطار بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار الحالي عبر استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية وتوزيعها على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وكشفت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة عن تخصيص نحو 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، و2700 معدة وآلية موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من الطرق، ولا سيما المواقع الحرجة منها التي ما زالت أعمال إنشاء شبكات بها تحت التنفيذ أو الترسية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشرافها، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية. وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

وبينت الأمانة تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والهيئة العامة للأرصاد، وشركة الكهرباء، للحضور مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه، كما تجري الاستفادة من تقارير الأرصاد لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة بالمحافظة.

يذكر أن لجنة الأمطار تعقد اجتماعا دوريا لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، وتجري مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وتراجع أعمال الصيانة والاختبار لعناصر الشبكة، وذلك لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.