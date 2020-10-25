بر الأحساء ترمم منازل المستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مشروع الترميم وتسليم المنازل للمستفيدين، تواصل جمعية البر بالأحساء ممثلة في إدارة رعاية المستفيدين أعمال ترميم وصيانة المنازل.

وأوضح أمين عام الجمعية المهندس صالح آل عبدالقادر، أن الجمعية مستمرة في أعمال الترميم وتحسين منازل المستفيدين من خلال مشروع الترميم وفق الشروط والمتطلبات الفنية لأمانة الأحساء، والذي يلقى دعما ومساهمة من أهل الخير والجهات الداعمة، مؤكدا حرص الجمعية على تأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة.

وبين أن أعمال الترميم تشمل تجديد دورات المياه وإعادة تمديد شبكة الصرف الصحي، وتأسيس مطبخ جديد إضافة إلى أعمال الديكور والجبس والصبغ لجميع الجدران، واستبدال جميع الأبواب الخشبية وأبواب الألمنيوم، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل حاليا على الانتهاء من 7 منازل، 3 منها هدمت كاملة، وإنشاء منازل جديدة و4 منازل يعاد ترميمها وصيانتها، منوها إلى أن الجمعية تعمل ضمن خطة طموحة على التوسع في برامج صيانة المنازل وإعادة تأهيلها للمستفيدين.