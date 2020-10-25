بدء القبول لماجستير الطفولة المبكرة بجامعة الملك فيصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك فيصل أمس عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير التربية في تخصص (الطفولة المبكرة)، وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441-1442هـ. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن الجامعة قطعت أشواطا كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، وذلك بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل. وأضاف أن عدد البرامج الأكاديمية في الجامعة يبلغ 68 برنامجا في جميع التخصصات، وأنها مستمرة في استحداث برامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عال من الجودة والتأهيل. وأضاف أن عدد البرامج الأكاديمية في الجامعة يبلغ 68 برنامجا في جميع التخصصات، وأنها مستمرة في استحداث برامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عال من الجودة والتأهيل.

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