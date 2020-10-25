شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط 5 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما عملت على غسل وتعقيم وتطهير 744 موقعا، بمشاركة 456 فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.