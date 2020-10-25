جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام

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كما عملت على غسل وتعقيم وتطهير 744 موقعا، بمشاركة 456 فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.
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