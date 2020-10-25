الارشيف / اخبار السعوديه

جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 448 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وأسفرت عن ضبط 5 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما عملت على غسل وتعقيم وتطهير 744 موقعا، بمشاركة 456 فردا من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7319 طنا من النفايات، وإزالة 3660 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9394 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المجتمع والمضي بما يتماشى مع الضوابط الصحية والبلدية لسلامة الجميع، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية مكثفة على الأسواق ومساكن العمالة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا