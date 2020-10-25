القبض على مواطن حاول تهريب 180كجم قات بجازان

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن الدوريات التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مواطن حاول تهريب كمية من القات المخدر تزن 180كجم، كانت مخفية في مركبته.وتم استكمال الإجراءات النظامية حيال المهرب والكمية المضبوطة مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى، مؤكدا على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
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