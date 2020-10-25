شكرا لقرائتكم خبر كورونا خلال 24 ساعة.. 395 إصابة وشفاء 417 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 417 حالة، و17 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 344552 حالة، من بينها 8276 حالة نشطة، منها 788 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 54809 فحوص مخبرية جديدة.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏