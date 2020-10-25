السعودية | التحالف: تدمير درون مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير درون مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في عسير سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين.

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من الأضرار الذي خلفتها الشظايا جراء اعتراض المسيرة الحوثية

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن "المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، وتضرر 5 منازل ، و 3 مركبات مدنية، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

من الأضرار الذي خلفتها الشظايا جراء اعتراض المسيرة الحوثية

من الأضرار الذي خلفتها الشظايا جراء اعتراض المسيرة الحوثية

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

والجمعة، أكدت قوات التحالف، في بيانين منفصلين، تدمير طائرتين مفخختين للحوثيين كانتا موجهتين صوب السعودية.

ومؤخراً، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.