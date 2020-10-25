- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:50 AMالأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا
واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
، الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.