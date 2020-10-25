محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين. وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب. Advertisements المنتخب السعودي المنتخب السعودي

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:50 AM الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا واصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين. وأجرى "الأخضر" مساء أمس السبت حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي، وتركزت على تطبيق تمرين تكتيكي بهدف ترابط الخطوط. واختُتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب. الكلمات المفتاحية

، الأخضر تحت 16 عامًا يواصل تحضيراته في معسكر الدمام استعدادًا لكأس آسيا ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم