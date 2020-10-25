، "الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن خيار حضور الطلاب للاختبارات في المدارس الأهلية للفصل الدراسي الأول سيكون مرهونًا بتطبيق شرطين؛ موافقة ولي الأمر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت في مداخلة مع "الإخبارية" أن الأصل في أداء الاختبارات أن تكون عن بعد، مشيرة إلى أن خيار الحضور متاح وبشكل خاص للمدارس الأهلية، شريطة موافقة ولي الأمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضافت: "بينما في المدارس الحكومية في حال رغبت في حضور الطالب للاختبارات لابد أن تحصل على موافقة من مدير التعليم وولي الأمر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية".
وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم على استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـ، وتأكيدًا لأهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:51 AM
في "الحكومية" لابد من موافقة من مدير التعليم وولي الأمر.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن خيار حضور الطلاب للاختبارات في المدارس الأهلية للفصل الدراسي الأول سيكون مرهونًا بتطبيق شرطين؛ موافقة ولي الأمر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت في مداخلة مع "الإخبارية" أن الأصل في أداء الاختبارات أن تكون عن بعد، مشيرة إلى أن خيار الحضور متاح وبشكل خاص للمدارس الأهلية، شريطة موافقة ولي الأمر وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضافت: "بينما في المدارس الحكومية في حال رغبت في حضور الطالب للاختبارات لابد أن تحصل على موافقة من مدير التعليم وولي الأمر، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية".
وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم على استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـ، وتأكيدًا لأهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
، "الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشهري": المدارس الأهلية لا تحتاج إلى موافقة "التعليم" لحضور الطلاب للاختبار.. فقط ولي الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.