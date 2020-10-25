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ما زالت الجهات المعنية بمحافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والقطاع الصحي تواصل جولاتها المشتركة الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت الجولة الميدانية قاعات وقصور الأفراح والأسواق التجارية والغذائية والأماكن العامة، وتم ضبط عدد من المنشآت غير المتقيدة بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى أنه تم ضبط عدد من مخالفات لعدم لبس الكمامات، فيما تمت متابعة عدد من المنشآت الغذائية والتجارية، ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي ومنع التكدس.فيروس كورونا الجديد
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:50 AM
شملت القاعات وقصور الأفراح والأسواق التجارية والغذائية والأماكن العامة
ما زالت الجهات المعنية بمحافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والقطاع الصحي تواصل جولاتها المشتركة الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت الجولة الميدانية قاعات وقصور الأفراح والأسواق التجارية والغذائية والأماكن العامة، وتم ضبط عدد من المنشآت غير المتقيدة بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى أنه تم ضبط عدد من مخالفات لعدم لبس الكمامات، فيما تمت متابعة عدد من المنشآت الغذائية والتجارية، ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي ومنع التكدس.
، ينبع.. مواصلة تطبيق احترازات "كورونا" وضَبْط عدد من المخالفات ،
المصدر : الخليج 365
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