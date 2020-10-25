، دون الكشف عن التفاصيل .. الفريدي قدساويًّا لموسم واحد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين، ضم الدولي السعودي أحمد الفريدي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة موسم واحد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت: "أتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسم واحد".
من جانبه، قام اللاعب بإعادة تغريدة المركز الإعلامي بنادي القادسية، وأرفق معها عبارة "أسأل الله التوفيق".
يُشار إلى أن بدايات صاحب الـ32 ربيعًا في الملاعب كانت من خلال نادي الأنصار في المدينة المنورة، وتدرج في الفئات السنية إلى أن وصل إلى الأولمبي في نادي الأنصار، وبرز مستواه، وكسب نادي الهلال توقيعه. ومنذ عام 2009 برز الفريدي في نادي الهلال، وكسب معه العديد من البطولات، آخرها بطولة كأس ولي العهد للموسم 2011/ 2012، وانتقل بعدها إلى نادي الاتحاد، وحقق معه كأس الأبطال، وانتقل بعدها إلى نادي النصر في عام 2015، وحقق معه بطولة الدوري.
وفي فبراير 2019 وقّعت إدارة النصر مخالصة مالية مع اللاعب، ثم انتقل لفريق مليلية الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم في فبراير الماضي.القادسية أحمد الفريدي
دون الكشف عن التفاصيل .. الفريدي قدساويًّا لموسم واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين، ضم الدولي السعودي أحمد الفريدي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة موسم واحد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت: "أتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسم واحد".
من جانبه، قام اللاعب بإعادة تغريدة المركز الإعلامي بنادي القادسية، وأرفق معها عبارة "أسأل الله التوفيق".
يُشار إلى أن بدايات صاحب الـ32 ربيعًا في الملاعب كانت من خلال نادي الأنصار في المدينة المنورة، وتدرج في الفئات السنية إلى أن وصل إلى الأولمبي في نادي الأنصار، وبرز مستواه، وكسب نادي الهلال توقيعه. ومنذ عام 2009 برز الفريدي في نادي الهلال، وكسب معه العديد من البطولات، آخرها بطولة كأس ولي العهد للموسم 2011/ 2012، وانتقل بعدها إلى نادي الاتحاد، وحقق معه كأس الأبطال، وانتقل بعدها إلى نادي النصر في عام 2015، وحقق معه بطولة الدوري.
وفي فبراير 2019 وقّعت إدارة النصر مخالصة مالية مع اللاعب، ثم انتقل لفريق مليلية الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم في فبراير الماضي.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:49 PM
أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين، ضم الدولي السعودي أحمد الفريدي لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة موسم واحد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم السبت: "أتمت إدارة النادي التوقيع مع اللاعب أحمد الفريدي لمدة موسم واحد".
من جانبه، قام اللاعب بإعادة تغريدة المركز الإعلامي بنادي القادسية، وأرفق معها عبارة "أسأل الله التوفيق".
يُشار إلى أن بدايات صاحب الـ32 ربيعًا في الملاعب كانت من خلال نادي الأنصار في المدينة المنورة، وتدرج في الفئات السنية إلى أن وصل إلى الأولمبي في نادي الأنصار، وبرز مستواه، وكسب نادي الهلال توقيعه. ومنذ عام 2009 برز الفريدي في نادي الهلال، وكسب معه العديد من البطولات، آخرها بطولة كأس ولي العهد للموسم 2011/ 2012، وانتقل بعدها إلى نادي الاتحاد، وحقق معه كأس الأبطال، وانتقل بعدها إلى نادي النصر في عام 2015، وحقق معه بطولة الدوري.
وفي فبراير 2019 وقّعت إدارة النصر مخالصة مالية مع اللاعب، ثم انتقل لفريق مليلية الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم في فبراير الماضي.
، دون الكشف عن التفاصيل .. الفريدي قدساويًّا لموسم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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