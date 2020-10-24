- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يسقط مسيرتين حوثيتين شرق صنعاء والان مع التفاصيل
الجيشيسقط مسيرتين حوثيتين شرق صنعاء
السبت 24 أكتوبر 2020
أسقط الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء، حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
ومؤخراً، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يسقط مسيرتين حوثيتين شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.