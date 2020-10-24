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الجيش يسقط مسيرتين حوثيتين شرق صنعاء

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الجيشيسقط مسيرتين حوثيتين شرق صنعاء

السبت 24 أكتوبر 2020

أسقط الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء، حسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه .

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

 

ومؤخراً، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.

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