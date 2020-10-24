شكرا لقرائتكم خبر عن آمن ومجاني.. «الصحة» تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس ( كورونا )، وعامة المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأكدت أنّ جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مبينةً أنّ التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاحه لسنين طويلة في جميع دول العالم، لافتة إلى أنّ تطعيم الإفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإنما يقلّل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أنّ الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.