الأردن يفتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام المسافرين

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس القادم، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد: إنّ الحكومة أقرت الإجراءات و”البروتوكول” الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية، مؤكدًا أنّ القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًّا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وسجل الأردن اليوم السبت، 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في مارس الماضي إلى 50750 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 32 وفاة اليوم، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد بكورونا إلى 540.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 143، فيما وصل إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1167 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وقالت الحكومة الأردنية: إنها سجلت 59 حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، فيما تم إجراء 11979 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1695215 فحصًا.



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