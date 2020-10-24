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القبض على شخصين اقتحما متجرًا بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة

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2020-10-24

القبض على شخصين اقتحما متجرًا بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة

تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبضت فرق دوريات الأمن في منطقة الرياض على شخصين في العقد الثاني من العمر، اقتحما متجرًا في أحد الأحياء السكنية غرب الرياض بغرض السرقة.

وأوضح مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، اليوم السبت، أن الشخصين هددا الموجودين في المتجر بالأسلحة البيضاء بغرض سرقة المبالغ المالية التي يحتويها صندوق المحاسبة.

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وتم إيقاف الشخصين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

 

 

 

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