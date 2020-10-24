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شكرا لقرائتكم القبض على شخصين اقتحما متجرًا بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على شخصين اقتحما متجرًا بالأسلحة البيضاء بغرض السرقة
تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبضت فرق دوريات الأمن في منطقة الرياض على شخصين في العقد الثاني من العمر، اقتحما متجرًا في أحد الأحياء السكنية غرب الرياض بغرض السرقة.
وأوضح مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، اليوم السبت، أن الشخصين هددا الموجودين في المتجر بالأسلحة البيضاء بغرض سرقة المبالغ المالية التي يحتويها صندوق المحاسبة.
وتم إيقاف الشخصين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
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