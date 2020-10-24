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2020-10-24 القبض على مواطن تورط في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي في بيشة جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في بيشة. Advertisements وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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