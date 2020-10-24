3500 لتر يوميًّا لتعقيم المسجد الحرام

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تعمل إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، على تكثيف فرق التعقيم والعمل على منع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

أوضح ذلك مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، حسن بركات السويهري، أنه تم تجهيز قرابة 33 فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من 2500 لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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وتحدث السويهري أنه تم توزيع أكثر من 300 جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار وبأكثر من (1000) لتر يوميًّا، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام.

وأكد السويهري أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حرصًا على سلامة المعتمرين والزوار.



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