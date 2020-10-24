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شكرا لقرائتكم إبتسام الشهري توضح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إبتسام الشهري توضح آلية توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية
الأصل في أداء الاختبارات عن بُعد ولكن يُسمح حضوريًّا بشروط
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الأصل في أداء الاختبارات عن بعد، ولكن يُسمح للمدارس التي ترغب بأداء الاختبارات حضوريًّا بشرط موافقة مدير التعليم وولي الأمر والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأداء الاختبارات في المدارس.
وأضافت الشهري خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، مساء اليوم السبت، أنه سيتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 40 درجة لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و10 درجات للاختبار النهائي.
وتابعت إبتسام الشهري أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية.
تفاصيل آلية الاختبارات النهائية:
وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.
ويمكن الاطلاع على بيان التعليم كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.
الاختبارات حضورية بشروط:
ولفتت وزارة التعليم إلى إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول) وذلك بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.
كما سيتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب): باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك: لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.
توزيع ورصد الدرجات عبر نظام نور:
وبحسب التعليم سيكون توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي- متوسط- ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.
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