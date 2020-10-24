هل السعودية على عتبة الموجة الثانية من كورونا.. الصحة توضح

يتساءل الكثيرون ما إذا كانت السعودية على عتبة موجة ثانية من كورونا، حيث حذرت وزارة الصحة السعودية، من أي تساهل في الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، أن السعودية مثلها مثل باقي دول العالم تواجه نشاطا زائدا للفيروس، ورصدت زيادة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية.

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وأكد عسيري في حديث “لقناة الإخبارية” أن ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول مقترح من الوزارة بفرض منع التجوال أن المملكة ما زالت في الموجة الأولى، وهناك المزيد من الوقت لمنع حدوثها.

وأوضح أن عدد الحالات المرتفعة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية كانت لدى فئة الشباب، ولم تحتاج للتنويم في المستشفيات، إلا أنه أبدى خوفه من التطور فى عدد الحالات. وفقاً لما ذكرته صحيفة عكاظ.

وأشار عسيري إلى أن التساهل والتهاون هو أحد أهم أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية، وشدد على أن تطبيق الإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد لمواجهة هذا الفيروس، وأن لقاح كورونا يحتاج لعدة أسابيع أو أشهر حتى وصوله، كما أنه يحتاج فترة أطول ليتم توفيره للجميع.