20 ألف بلاغ لمكافحة الفساد 57 % منها مالي وإداري

بلاغا،

بلغ إجمالي البلاغات الواردة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2019 نحو 20285 بلاغاً مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.8% مقارنة بعام 2018 والذي بلغت فيه 15991استحوذت منها بلاغات الفساد المالي والإداري على 57.2%.

قصور الخدمات

كشفت إحصائيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن إجمالي البلاغات المشمولة باختصاصاتها بلغت 8913 بنسبة 43.9%، فيما وصلت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 11372 بلاغا بنسبة 56.1%، ووفقا للإحصائيات تصدرت قضايا الفساد المالي والإداري بلاغات الهيئة بـ 7558 بلاغا بنسبة 57.2%، تلتها قصور في الخدمات بـ 2847 بلاغا، ثم البلاغات في مخالفات مالية أو إدارية بـ 2208 بلاغات، و485 بلاغ قصور في المشاريع، وقصور في الأنظمة أو إجراءات العمل 109 بلاغات.

النسبة الأعلى

بينت الإحصاءات، استحواذ البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري على النسبة الأعلى في بلاغات الفساد المالي والإداري بـ 2029 بلاغا بنسبة 26.8%، وجاءت ثانياً بلاغات اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام بـ 1322 بلاغا بنسبة 17.5%، ثم بلاغات التزوير بـ 1161 بلاغا بنسبة 15.4%، ثم استغلال نفوذ الوظيفة بـ 1120 بلاغا، والاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 840 بلاغا، وبلغت بلاغات الرشوة 495 بلاغا، و401 بلاغ استغلال العقود، ثم استغلال موظف حكومي بالتجارة بـ 115 بلاغا، وأخيراً بلاغات إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة بـ 75 بلاغا.

الرياض تتصدر

تصدرت منطقة الرياض باقي المناطق في البلاغات الواردة بـ 4319 بلاغاً بنسبة 32.7%، وحلت ثانيا مكة المكرمة بـ 2442 بلاغا بنسبة 18.5%، ثم المنطقة الشرقية بـ 1569 بلاغا بنسبة 11.9%، وجاءت عسير في المرتبة الرابعة بـ 1288 بلاغا بنسبة 9.8%.

البلاغات الواردة لهيئة مكافحة الفساد

- 20285 بلاغا في 2019

- 15991 بلاغا في 2018

- 8913 المشمولة باختصاصات الهيئة

- 11372 غير المشمولة باختصاصات الهيئة

- 7558 فساد مالي أو إداري

- 2847 قصور في الخدمات

- 2208 مخالفات مالية أو إدارية

- 485 قصور في المشاريع

- 109 قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل

بلاغات الفساد المالي والإداري

- 2029 سوء الاستعمال الإداري

- 1322 اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام

- 1120 استغلال نفوذ الوظيفة

Advertisements

- 1161 تزوير

- 495 رشوة

- 401 استغلال العقود

- 840 الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة

- 115 اشتغال موظف حكومي بالتجارة

- 75 إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة

البلاغات حسب المناطق

- 4319 الرياض

- 2442 مكة المكرمة

- 1569 المنطقة الشرقية

- 1288 عسير

- 728 المدينة المنورة

- 681 جازان

- 505 حائل

- 442 القصيم

- 433 تبوك

- 284 الجوف

- 253 الباحة

- 224 نجران

- 139 الحدود الشمالية