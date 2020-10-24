المدينة المنورة تعالج الازدحام المروري بحافلات BRT

بدأت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بمشروع دراسات النقل السريع لحافلات BRT الذي يساهم بتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى.

وحدد مجلس الهيئة الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وإجراءات طرحه وترسيتهن والمزمع إقرارها العام الجاري، والبدء بإجراءات طرحه للتنفيذ من قبل القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام المُقبل 2021.

33 محطة

يتكون المشروع من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف، يتم إنشاؤها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، ويشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كم، لينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصولاً إلى محطة غرب المدينة المنورة مروراً بمجموعة من المحطات أبزرها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة مدينة المعرفة الاقتصادية، ومحطة مشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاد الرياضي بالعزيزية.

مجموعة من المحطات

يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كم، لينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء «جبل أحد» وصولاً إلى مسجد الميقات مروراً بمجموعة من المحطات من بينها محطة المنطقة المركزية «شمال»، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.

مزايا مشروع حافلات BRT

التوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة

مناسبة لجغرافية المدينة المنورة

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ربط مناطق الجذب الرئيسية

صديقة للبيئة

عدم إرباك الحركة المرورية أثناء التنفيذ

الحافلات السريعة - Bus Rapid Transit

سرعة في التنفيذ والتشغيل

قابل للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص

توفير فرص عمل جديدة