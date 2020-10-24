379 سيارة تالفة تزال يوميا من الشوارع

قدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدد السيارات التالفة والمهملة التي قامت الأمانات والبلديات بإزالتها من الشوارع والميادين، ضمن أعمال ازالة التشوه البصري 2019، بـ138272 سيارة تالفة بمعدل 379 سيارة يومياً، ونحو 16 سيارة كل ساعة.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الوزارة، فقد تمت معالجة وضع الباعة الجائلين في 44026 موقعاً، وإزالة 36934 موقعاً من الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً.

موقعان للحجز

أوضح مصدر بالقطاع البلدي، أن هناك موقعين لحجز السيارات التالفة بمنطقة مدفن النفايات أحدهما تحت إشراف إدارة المرور، والثاني تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة ويقوم بإدارته وتشغيله مستثمرون متعاقدون مع الأمانات.

وأضاف أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية تنص على أن ترك السيارة أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة تتراوح بين 200 و500 ريال وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.

إسقاط الملكية

أشار المصدر إلى أن ملكية السيارة تسقط إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيته، وإذا لم تنته فترة الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع السيارة يسلم لوحة المركبة وخطاباً للمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة التصرف بها، وفي حال عدم المطالبة يتم كبسها وإرسالها إلى مصنع الحديد.

من أعمال إزالة التشوه البصري

اللوحات الدعائية المخالفة

761304 لوحات

الكتابات المشوهة للمظهر العام

809427 مترا مربعا

السيارات التالفة والمهملة

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138272 سيارة

معالجة وضع الباعة الجائلين

44026 موقعا

الاستراحات والأحواش العشوائية

36934 موقعا

مخلفات البناء والهدم

65845394 مترا مكعبا

معالجة وضع حاويات النظافة

1867204 حاويات

مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالفة

63608 مظلات