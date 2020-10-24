379 سيارة تالفة تزال يوميا من الشوارع

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الوزارة، فقد تمت معالجة وضع الباعة الجائلين في 44026 موقعاً، وإزالة 36934 موقعاً من الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائياً.
موقعان للحجز
أوضح مصدر بالقطاع البلدي، أن هناك موقعين لحجز السيارات التالفة بمنطقة مدفن النفايات أحدهما تحت إشراف إدارة المرور، والثاني تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة ويقوم بإدارته وتشغيله مستثمرون متعاقدون مع الأمانات.
وأضاف أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية تنص على أن ترك السيارة أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة تتراوح بين 200 و500 ريال وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.
إسقاط الملكية
أشار المصدر إلى أن ملكية السيارة تسقط إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيته، وإذا لم تنته فترة الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع السيارة يسلم لوحة المركبة وخطاباً للمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة التصرف بها، وفي حال عدم المطالبة يتم كبسها وإرسالها إلى مصنع الحديد.
من أعمال إزالة التشوه البصري
اللوحات الدعائية المخالفة
761304 لوحات
الكتابات المشوهة للمظهر العام
809427 مترا مربعا
السيارات التالفة والمهملة
138272 سيارة
معالجة وضع الباعة الجائلين
44026 موقعا
الاستراحات والأحواش العشوائية
36934 موقعا
مخلفات البناء والهدم
65845394 مترا مكعبا
معالجة وضع حاويات النظافة
1867204 حاويات
مظلات وهناجر مواقف السيارات المخالفة
63608 مظلات
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