وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجا

سلمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس بمقر الجمعية الرئيس بالدمام مفاتيح 10 وحدات سكنية للدفعة الثامنة من مستفيدي الجمعية الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور أمين عام الجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالشرقية سمير العفيصان ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبد الرحمن المقبل ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبد الله المويهي، ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي تنفذه وزارة الإسكان.
وقال العفيصان إن تسليم الوحدات السكنية يتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاختيار المرشحين من الأسر المستفيدة من الجمعية وفق ضوابط الوزارة وقامت الجمعية بوضع معايير داخلية للمفاضلة بين الأسر المستفيدة.
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