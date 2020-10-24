مخيم شتوي برمال شرق نجران

اختتمت جمعية ليث للإنقاذ فعاليات المخيم الشتوي الذي انطلق الخميس، واستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبإشراف الدفاع المدني بنجران. وتهدف الفعالية إلى تعليم وتدريب أعضاء الجمعية والزوار على القيادة الآمنة في الرمال، وطرق التعامل مع المشاكل التي تواجه مرتادي الصحارى، وكذلك يتخلل الفعاليات استعراض وسائل وأجهزة البحث عن المفقودين. وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية جمعان الغامدي أن هذه الفعالية الأولى من برامج الجمعية مع بداية فصل الشتاء، وتمت إقامتها شرق نجران بحضور الأعضاء بالجمعية وعدد من الضيوف، ومديري الدوائر الحكومية لمساندة الجمعية في نجاح المخيم الشتوي وفعالياته. وأضاف مدير الجمعية ناصر آل مهري أن الجمعية من تنوع فعالياتها تهدف إلى التحفيز للعمل التطوعي وتطوير أفراد المجتمع، لما تقدمه الجمعية على مدار العمل بشكل يومي لطالبي المساعدة في نجران، وأضاف أن عدد المتطوعين بالجمعية يصل حاليا إلى 300 متطوع.



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