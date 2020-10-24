توصيات
رأت دكتور الإدارة والتخطيط التربوي فهدة بنت عبدالرحمن بن سعيد، أن المؤتمر يعبر عن تطلعات دوت الخليج في المساهمة الإيجابية لتحسين مستويات التعليم والتدريب في المملكة، من خلال تقنيات حديثة تجمع دول العالم بشاشة صغيرة. فيما بين الدكتور ممدوح السعيد أن تضمين البيان الختامي للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب لموضوع «أطر المؤهلات» القائم على نواتج التعلم خطوة نحو الاتجاه الصحيح، مضيفا: الأهم أن تتبنى هيئة حكومية أو هيئة مستحدثة هذه الأطر وتفسيراتها، الأمر الذي سيقضي على البطالة ويمنح الخريجين المواءمة لسوق العمل.
أوراق عمل
وذكرت دكتور الفيزياء النووية والمفاعلات عبير الحربي، أن المؤتمر يعد مؤتمرا ثريا بالخبرات والتجارب التعليمية العالمية وورش العمل، فيما أكد المهندس أحمد القرني أن المؤتمر خصص ورشة عمل بعنوان «تطوير المؤهلات المهنية» تدلل على أن التدريب المهني وتطوير المهارات لم تعد أمراً أقل أهمية من سائر المسارات التعليمية، إذ يرتبط بصورة مباشرة بالنمو الاقتصادي.
ولفتت مريم المشعل إلى أنها سعدت بحضور المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، والذي كان زاخرا بأوراق عمل مميزة حددت بوصلة التقييم في الوقت الحالي، مقدمة شكرها لكل القائمين عليه، سائلة الله أن يؤتي ثماره في تحسين عمليات التعليم وتجويد نواتج التعلم.
ورصدت ابتسام كريري ملاحظتها حول الأوراق المقدمة من الدول الأجنبية المشاركة في المؤتمر الدولي، كونها تنقل خبرتهم كمثال التلمذة المهنية في إسكتلندا وتقويم التعليم العالي في إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات متعددة في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.