12 نقطة فرز للمرور بمداخل مركزية الحرم

كما تقوم الإدارة بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ، بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.
ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا حرصاً على سلامتهم، والتعاون مع رجال المرور لتسهيل وتنظيم تحركاتهم وتنقلاتهم، بما يحقق توجيهات القيادة الرامية إلى توفير السلامة والراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء صلواتهم ومناسك العمرة في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالراحة والسلامة.
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نقطة فرز للمرور بمداخل مركزية الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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