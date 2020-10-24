190 ألف زيارة لتقييم الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية

كثفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من 190 ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك استمراراً لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية، وكانت على النحو التالي: «أكثر من 50 ألف زيارة تركزت على المستشفيات، وأكثر من 47 ألف زيارة للمجمعات الطبية، وأكثر من 7500 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي، وأكثر من 83 ألف زيارة استهدفت قطاع المنشآت الصيدلانية»، وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الصحة أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتةً النظر إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد على أكثر من سبعة آلاف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات، كما تم تنفيذ أكثر من 200 إغلاق كان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

أهداف الزيارات

* رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات

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* التأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19

* توفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى

* تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة

* تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة

* ضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى