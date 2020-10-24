التشيك تسجل 15 ألف حالة للمرة الأولى

وتوفي إجمالي 1971 شخصا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10.7 ملايين نسمة. وسجلت جمهورية التشيك أكبر عدد من الإصابات لكل 100 ألف من السكان في الاتحاد الأوروبي، مما دفع لتنفيذ إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.
ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للعمل وشراء الأساسيات والحصول على علاج طبي وممارسة تمارين رياضية أو زيارة أفراد الأسرة. وتم إغلاق معظم المتاجر باستثناء المتاجر الكبرى والصيدليات.
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