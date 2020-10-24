الارشيف / اخبار السعوديه

التشيك تسجل 15 ألف حالة للمرة الأولى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سجلت جمهورية التشيك 15.252 حالة إصابة جديدة بفيروس في يوم واحد للمرة الأولى، فيما تكافح البلاد لوقف زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 238 ألف حالة منذ بدء الجائحة.

وتوفي إجمالي 1971 شخصا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10.7 ملايين نسمة. وسجلت جمهورية التشيك أكبر عدد من الإصابات لكل 100 ألف من السكان في الاتحاد الأوروبي، مما دفع لتنفيذ إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.

ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للعمل وشراء الأساسيات والحصول على علاج طبي وممارسة تمارين رياضية أو زيارة أفراد الأسرة. وتم إغلاق معظم المتاجر باستثناء المتاجر الكبرى والصيدليات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تسجل 15 ألف حالة للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا