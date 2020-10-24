الصحة: تطعيم الإنفلونزا متوفر في جميع المراكز



نصحت وزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس ( كورونا )، وعامة المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية. وأكدت أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مبينة أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد- 19، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا. وأوضحت «الصحة» أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان. وتهدف الوزارة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. يُذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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