السعودية اليوم / الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية



الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (

وأوضحت "الصحة" أنّ الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. يُذكر أنّ هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

// انتهى //

22:45ت م

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الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسنصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس ( كورونا )، وعامة المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية . وأكدت أنّ جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مبينةً أنّ التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، لافتة النظر إلى أنّ تطعيم الإفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإنما يقلّل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.وأوضحت "الصحة" أنّ الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. يُذكر أنّ هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //22:45ت م0119

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