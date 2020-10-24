السعودية اليوم / مقتل ثمانية أطفال على الأقل في هجوم مسلح بالكاميرون



ياوندي 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

لقي ثمانية أطفال على الأقل مصرعهم، فيما أصيب آخرون بجروح بليغة ، جراء هجوم مسلح على مدرسة في مدينة كومبا جنوب غربي الكاميرون.

وأفاد نائب حاكم كومبا علي أنوجو في تصريحات أنّ الاعتداء وقع اليوم، وأنّ المهاجمين وجدوا الأطفال في الفصل الدراسي وأطلقوا النار عليهم.

// انتهى //

21:55ت م

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