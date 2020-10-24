السعودية اليوم/ الأردن تعلن فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين



عمّان 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس القادم، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد:إنّ الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية، مؤكداً أنّ القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار

// انتهى//

21:46ت م

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عمّان 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداءً من الخميس القادم، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.وقال وزير الإعلام الأردني علي العايد:إنّ الحكومة أقرت الإجراءات و"البروتوكول" الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية التي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية، مؤكداً أنّ القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى//21:46ت م0112

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