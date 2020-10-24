

الجزائر ٧ ربيع الاول ١٤٤٢ ه الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ م واس

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا: إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.

وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر“ قائلا: امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس

وتابع: “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر”.

انتهى

21:45ت م

0111



الجزائر ٧ ربيع الاول ١٤٤٢ ه الموافق ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ م واسطمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون، شعبه على وضعه الصحي قائلا: إنه بخير وعافية، ويواصل مهامه الرئاسية عن بعد.وغرّد الرئيس تبُّون على "تويتر“ قائلا: امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا المستجد.وتابع: “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد حتى نهاية الحجر”.انتهى21:45ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الجزائر ي يطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.