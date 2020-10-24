السعودية اليوم / السنغال تسجّل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا ، بلغ 15 ألفًا و 543 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321 حالة.

// انتهى //

21:33ت م

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دكار 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجّلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا ، بلغ 15 ألفًا و 543 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321 حالة.// انتهى //21:33ت م0110

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