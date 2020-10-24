السعودية اليوم / ماليزيا تسجّل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا



كوالالمبور

سجلت ماليزيا 1228 إصابة جديدة بفيروس

وقال المدير العام للصحة الماليزية نورهشام عبدالله في مؤتمر صحفي:إنّ إجمالي الإصابات في البلاد بالفيروس بلغ 25 ألفا و742 إصابة، بينهم 8966 شخصا يتلقون العلاج اللازم.

وأشار إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 221 حالة، مبينا أنّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 671 حالة ليصبح الإجمالي 16555 شخصا.

انتهى

21:27ت م

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كوالالمبورسجلت ماليزيا 1228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هي أعلى حصيلة إصابات يومية سجلتها كوالالمبور منذ بداية جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي.وقال المدير العام للصحة الماليزية نورهشام عبدالله في مؤتمر صحفي:إنّ إجمالي الإصابات في البلاد بالفيروس بلغ 25 ألفا و742 إصابة، بينهم 8966 شخصا يتلقون العلاج اللازم.وأشار إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 221 حالة، مبينا أنّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 671 حالة ليصبح الإجمالي 16555 شخصا.انتهى21:27ت م0109

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