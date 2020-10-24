السعودية اليوم / 1,491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات



أبوظبي 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى أنه لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

انتهى

21:23ت م

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أبوظبي 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الإمارات 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 123,764 حالة.وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى أنه لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.انتهى21:23ت م0107

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