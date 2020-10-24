السعودية اليوم / أكثر من 148 ألف مشارك ومشاركة في مجالس أولياء الأمور بتعليم صبيا



صبيا 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

بلغ عدد المجالس التي نظمتها إدارة تعليم صبيا لأولياء الأمور خلال مدة التعليم عن بُعد 1850 مجلساً بهدف متابعة سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات ومستوى التحصيل الدراسي ومعالجة التحديات التي قد تواجه المجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم عن بُعد.

ووفقاً لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي فإن تلك المجالس عُقدت في 1058 مدرسة للبنين والبنات وشهدت مشاركة أكثر من 148 ألف ولي أمر طالب وطالبة "عن بعد" وداخل المدارس، وتطرقت لعدد من القضايا والمحاور حول دور المدرسة والأسرة في عملية التعلم عن بُعد.

وأكد الدكتور خرمي أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة وتكامل الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم، مشيداً بجهود المدارس ومكاتب التعليم وأقسام التوجيه والإرشاد في تفعيل هذه الشراكة .

// انتهى//

21:22ت م

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