السعودية اليوم / وزارة التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام



الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة التعليم عن اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة، استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وفصلت الوزارة هذه الآلية في التالي:

أولاً: إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤٠ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و(١٠) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفق الجدول المرفق.

ثانياً: استمرار المعلمين بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعياً؛ وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعياً على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير لمكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.

ثالثاً: إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال

رابعاً: إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

خامساً: إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورياً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

سادساً: تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

سابعاً: توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.

// انتهى //

21:15ت م

0105



الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة التعليم عن اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة، استناداً إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤٢هـ، وتأكيداً على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وفصلت الوزارة هذه الآلية في التالي:أولاً: إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤٠ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و(١٠) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفق الجدول المرفق.ثانياً: استمرار المعلمين بقياس ورصد نواتج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعياً؛ وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعياً على مستوى كل معلم، والرفع بالتقارير لمكتب التعليم حيال ذلك، وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.ثالثاً: إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي؛ وفق الخيارات الآتية:(اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية).رابعاً: إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.خامساً: إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورياً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.سادساً: تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)؛ باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعياً، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.سابعاً: توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.// انتهى //21:15ت م0105

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.