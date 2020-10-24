

أبها 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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21:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بعسير: سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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