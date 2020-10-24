السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 250 إصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات



الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واس

سجّلت الجزائر 250 إصابة جديدة بفيروس

وأضحت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة ، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1907 حالات ,فيما زاد إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 37932 حالة.

// انتهى //

20:45ت م

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الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واسسجّلت الجزائر 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55880 حالة.وأضحت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر اليوم، أنها سجلت 10 حالات وفاة ، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1907 حالات ,فيما زاد إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 37932 حالة.// انتهى //20:45ت م0100

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