السعودية | مدير برامج “مسك”:من الجميل ان نخوض هذا العام تجربة العالم الافتراضي

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اكد الأستاذ نايف السويلم مدير البرامج بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية ) في مستهل حديثه عن منتدى مسك العالمي ومدى تأثره بفيروس كوفيد 19 أن العالم كله تأثر من جراء كورونا ولكن ما يميز منتدى مسك ان التواصل بالمعرفة والمعلومة ونقل الخبرة فهذه بالإمكان ان تنتقل عبر العالم الافتراضي بسهولة وربما تنتشر بشكل اسرع واوسع ، فالجميل من اهداف المنتدى نقل الخبرات والتجارب وهذه لا يحصرها مكان او زمان ولذا من الجميل ان نخوض هذا العام تجربة العالم الافتراضي والذي من خلال المعطيات الإيجابية الواضحة لنا كفريق عمل انها تجربة ناجحة ، كما ان هذه التجربة تؤكد اننا في مسك لا نتوقف عن نقل الخبرات الإيجابية لشباب العالم ولا نتوقف عن تحفيز ابداعهم واكد السويلم ان المنتدى خلال بثه عبر الانترنت قد يراه مئات الألوف ويستفيد منه ملايين ولذا نحن نؤمن ان تحفيز الشباب لما يسمى بالمواطنة العالمية جزء مهم من خلق فرص ناجحة للشباب على مستوى العالم، تساعدهم على صقل خبراتهم ونقل تجاربهم وتعرفهم على الاخر بشكل إيجابي ومحفز ولذا فالمواطنة العالمية هي جزء من التأثير المضاعف لهذا المنتدى ولهذا حرص القائمين في منتدى مسك هذا العام استجابة لجائحة كورونا ان نناقش المهارات والخبرات المطلوبة للتغير والتي تكون معينة للشباب على تجاوز العقبات الحالية لتحقيق النجاح المأمول وبناء مستقبل اكثر استدامة ولذا كان تركيزنا على هذا العام على التأثير المضاعف للاعمال الفردية وان الشاب لوحده قادر على احداث تأثير إيجابي ومستدام في مجتمعات مختلفة ومتنوعة لأن العالم بات صغيرا في ظل العوالم الافتراضية وعبر مدير البرامج بمؤسسة مسك الخيرية عند سعادته بقوله نحن سعداء بالعدد الكبير من المشاركين في كأس العالم لريادة الاعمال وان يحظى عدد كبير من المشاريع بفرصة الظهور للمجتمع الدولي وخوض تجربة التطوير والتحسين والالتقاء بالمشاركين الاخرين ونقل الخبرات بينهم وهذا التواصل في بيئة محفزة للافكار والابداع واختتم السويلم تصريحه بأن معالم النسخة القادمة من منتدى مسك العالمي لم تتضح ولكن الان بعد نهاية المنتدى سنحتاج لمراجعة الإيجابيات التي حدثت هذا العام وتعزيزها والسلبيات ومعرفة كيف سبل تجاوزها غير ان الشيء المؤكد ان مسك الخيرية ستقدم في كل سنة ما هو افضل من السنة السابقة لها وستسعى لنقل الخبرات وتعزيز الإيجابية والتشجيع على الابداع وكل ذلك يتمحور حول الشباب العالم كله والذين هم شباب مسك