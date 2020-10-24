السعودية | الدفاع المدني بعسير: سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:20 مساءً, 24 أكتوبر 2020 م المناطق - عسير صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات

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