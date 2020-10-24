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شكرا لقرائتكم التعليم: في هذه الحالة يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة والاختبارات النهائية حضوريًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم: في هذه الحالة يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة والاختبارات النهائية حضوريًّا
يجب موافقة مدير التعليم وولي أمر الطالب والتأكد من جاهزية المدرسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التعليم أنه يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضوريًّا للفصل الدراسي، وذلك بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات.
ويأتي ذلك مع استمرار المعلمين بقياس ورصد نواتج التعلم الأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعيًّا وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي متابعة ذلك أسبوعيًّا على مستوى كل معلم والرفع بالتقارير.
وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.
ويمكن الاطلاع على بيان التعليم كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.
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