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نجح فريق الاتفاق في حصد العلامة الكاملة عقب فوزه على نظيره العين في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بالعين بفوز الأول بهدفين لهدف سجلهما نعيم سليتي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل سفير تايدر للعين في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة ينجح اللاعب إبراهيم محنشي في إضافة هدف الفوز للاتفاقيين في الدقيقة 89 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 6 فيما يبقى العين بلا أي رصيد حتى الآن .
"الاتفاق" يحصد العلامة الكاملة بعد الفوز على "العين"محمد السيّد الخليج 365 2020-10-24
نجح فريق الاتفاق في حصد العلامة الكاملة عقب فوزه على نظيره العين في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بالعين بفوز الأول بهدفين لهدف سجلهما نعيم سليتي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل سفير تايدر للعين في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة ينجح اللاعب إبراهيم محنشي في إضافة هدف الفوز للاتفاقيين في الدقيقة 89 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 6 فيما يبقى العين بلا أي رصيد حتى الآن .
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
07:58 PM
اعتلى صدارة ترتيب الدوري "مؤقتًا"
نجح فريق الاتفاق في حصد العلامة الكاملة عقب فوزه على نظيره العين في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بالعين بفوز الأول بهدفين لهدف سجلهما نعيم سليتي في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل سفير تايدر للعين في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة ينجح اللاعب إبراهيم محنشي في إضافة هدف الفوز للاتفاقيين في الدقيقة 89 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 6 فيما يبقى العين بلا أي رصيد حتى الآن .
، "الاتفاق" يحصد العلامة الكاملة بعد الفوز على "العين" ،
المصدر : الخليج 365
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